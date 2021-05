Oprah Winfrey fala sobre abuso infantil e desabafa: Eu não tinha ideia do que era sexo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo!

21/05/2021 | 16:10



Oprah Winfrey não conteve o choro ao falar sobre seus traumas no primeiro episódio da série The Me You Can't See, produção sobre saúde mental que ela apresenta ao lado de príncipe Harry. A rainha da televisão americana falou abertamente sobre os abusos que sofreu durante toda a infância e início da adolescência, fazendo um alerta sobre a segurança das meninas ao redor do mundo.

- Aos nove, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente não estava ciente da palavra. Eu não tinha ideia do que era sexo, não tinha ideia de onde vinham os bebês, nem sabia o que estava acontecendo comigo. E eu mantive esse segredo. E é apenas algo que aceitei. Que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens.

Segundo Oprah, depois de seu primeiro abuso, o agressor a levou para passear:

- Ele me levou a uma sorveteria - sangue ainda escorrendo pela minha perna - e comprou sorvete para mim.

Infelizmente, o primo não foi o único a abusá-la. A apresentadora revelou que foi estuprada por diversos parentes e que aos 14 anos de idade chegou a engravidar, por isso foi mandada para morar com seu pai. O bebê morreu duas semanas após o parto.

Além dos abusos sexuais, ela também sofreu com o abandono de sua mãe e os constantes espancamentos da vó.

- A maneira como fui criada pela minha avó e chicoteada aos três e quatro e aos cinco e seis anos de idade. Minha avó, que era muito dura, como muitos pais negros naquela época, a ideia de abraçar e amar seu filho ou mesmo permitir que a criança se sentisse vista simplesmente não fazia parte de sua vida. Mas ela me deu Jesus. Ela me deu uma crença em algo maior do que eu. Portanto, estou grato por isso.