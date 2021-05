Atores de 'High Shcool Musical' vivem par romântico em novo filme natalino

21/05/2021 | 15:34



Os fãs de High School Musical poderão rever um dos casais de sucesso da franquia da Disney novamente juntos. Isso porque os atores que interpretaram Chad Danforth (Corbin Bleu) e Taylor McKessie (Monique Coleman) vão protagonizar o romance natalino A Christmas Dance Reunion.

A trama, que ainda não tem o título adaptado para o português, será transmitida no final do ano no canal de TV norte-americano Lifetime. No Brasil, ainda não há previsão de estreia.

Segundo a emissora, o enredo seguirá Lucy Mortimer, uma advogada interpretada por Monique Coleman, e a mãe dela, Virginia, personagem da Kim Roberts, no caminho de volta para Winterleigh Resort, para comemorar um último Natal antes que o hotel feche as portas permanentemente.

Uma vez lá, Lucy se reencontra com o sobrinho do proprietário e parceiro de dança da infância, Barrett Brewster, interpretado por Corbin Bleu. Embora o resort tenha interrompido a maioria dos eventos de férias, ela lidera a recriação de algumas tradições, incluindo a popular Dança de Natal. Agora, a advogada deve decidir se está disposta a se arriscar no amor e ser parceira de Barrett mais uma vez para o que pode ser o último Baile de Natal.

Nas redes sociais, os atores celebraram a novidade. "Este tem sido o segredo mais difícil de guardar! Estrelar um filme de Natal sempre foi um sonho meu, mas nunca, em um milhão de anos, pensei que conseguiria compartilhar a tela com uma das minhas pessoas favoritas: Corbin Bleu. Estou muito animada", escreveu Coleman no Instagram.

"Eu tenho um presente de Natal antecipado para você! Neste inverno, eu me juntarei a programação da Lifetime no filme A Christmas Dance Reunion, com a Monique Coleman", anunciou Bleu.