Amigos descobrem nova traição de Saulo Poncio

21/05/2021 | 15:10



Saulo Poncio se envolveu em mais uma polêmica envolvendo traição. Segundo informações do colunista Leo Dias, o cantor teria sido infiel à esposa Gabi Brandt durante uma de suas viagens recentes para São Paulo. Será mesmo?

De acordo com o jornalista, Saulo viaja semanalmente à cidade paulista para jogar pôquer com amigos em um cassino. Entretanto, a esposa de um dos colegas do artista estranhou quando Saulo não apareceu em um dos dias combinados para o jogo. Isso fez com que ela começasse a investigar o que poderia ter acontecido - e foi aí que ela teria descoberto a traição.

A moça, porém, optou por não revelar o caso para Gabi. Até o momento desta publicação, o casal não falou publicamente sobre a nova polêmica.

Vale lembrar que, por mais que existam inúmeros rumores de que Saulo já tenha traído a esposa antes, nada nunca foi confirmado pelos dois nas redes sociais.