Estácio Santo André faz plantão para ajudar contribuintes declararem o IR

da Redação



21/05/2021 | 15:14



Amanhã e no próximo, dia 29 de maio, das 9h às 15h, o campus Santo André da Eustácio irá oferecer, presencialmente e, sem necessidade de agendamento prévio, atendimento gratuito a todas as pessoas que ainda estiverem com dúvidas sobre como declarar o IR (Imposto de Renda). O plantão será realizado pelos professores e alunos do curso de Ciências Contábeis e ocorrerá de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes.

O uso da máscara será obrigatório. Interessados devem comparecer na Rua Delfim Moreira, nº 40, Centro, ao lado do Paço Municipal, nos dias e horários informados.



O prazo final para entrega da declaração de IRPF (Imposto de Renda para Pessoa Física) é até 31 de maio de 2021. Os NAFs (Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal) de Ciências Contábeis da Estácio, espalhados por todo o Brasil, pretendem bater a meta de atender 5 mil pessoas virtualmente, atuando 1.260 horas de atendimentos à comunidade. A novidade deste ano, é que a instituição de ensino superior criou uma campanha de responsabilidade social, cujo objetivo é esclarecer à população que a restituição do IR 2021 ou parte dela pode ser doada durante a declaração.



Outra novidade é que todos os contribuintes poderão ter acesso aos seus rendimentos, de seus dependentes, nesse caso através do procedimento de Procuração Eletrônica, realizando o cadastro no Sistema e-gov, disponível no link https://sso.acesso.gov.br/ e com o código gerado, o contribuinte poderá ter acesso as suas informações, sem que seja necessária a aquisição de um certificado digital, é um benefício ao contribuinte que passa a ter acesso inclusive a sua declaração pré-preenchida.



Segundo Iara Marchioretto, gestora nacional do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Estácio, a dica valiosa para os contribuintes é organizar a documentação "das despesas dedutíveis e simular a melhor opção tributária: declaração simplificada ou completa, lembrando que após a opção e entrega, havendo necessidade de retificação a opção não pode ser modificada, por isso é importante organizar a documentação com antecedência, entregar no prazo e evitar a malha fiscal".

Para ela, o importante para quem tem restituição é declarar mais cedo para entrar nos primeiros lotes de restituição que vão de maio a setembro, e não deixar para declarar na última semana, período em que o sistema recebe muitos acessos.