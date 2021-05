Ex de Marina Ruy Barbosa, Xande Negrão, está namorando!

21/05/2021 | 14:10



Como você viu, Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão acabaram optando por romper o casamento que tinham e agora quatro meses após o anúncio, o piloto já está novamente comprometido.

Isso mesmo. A página virou e segundo o jornal Extra, só o nome da bonitona que continua o mesmo. Xandinho Negrão agora está namorando Marina Name que é formada em psicologia, é paranaense e tem só 26 anos de idade.

De acordo com a publicação, ela já viajou o mundo, tem uma vida super discreta e os seus pais são donos de vários cartórios no Paraná. O novo casal já conta com alguns amigos em comum e se aproximaram depois de uma paquerinha virtual que começou pelo Instagram.

Lembrando que não foi só Xande Negrão que mudou a página da vida, não. Marina Ruy Barbosa, sua ex, está namorando o deputado federal Guilherme Mussi.