China promete cerco contra operações com bitcoin, para evitar riscos a sistema

21/05/2021 | 13:09



O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, instruiu o governo a intensificar o cerco contra operações com bitcoin, com objetivo de evitar que os riscos inerentes às criptomoedas comprometam todo o sistema financeiro.

Em comunicado, o premiê também defendeu a implementação de "reformas orientadas ao mercado" e a manutenção da estabilidade do yuan em um nível de equilíbrio. Disse ainda que o país asiático trabalhará para se preservar de choques externos e responder à inflação importada.

"É necessário manter o bom funcionamento dos mercados de ações, dívida e câmbio, reprimir severamente as atividades ilegais de títulos e punir severamente as atividades financeiras ilegais", acrescentou.

Após a divulgação das orientações, o bitcoin passou a cair e, no início da tarde, recuava mais de 8%, a US$ 37.035.