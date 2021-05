Mariana Goldfarb comenta sobre Cauã Reymond trabalhar com a ex, Alinne Moraes: - Tô louca para assistir

21/05/2021 | 13:11



Mariana Goldfarb usou o Instagram Stories nesta sexta-feira, dia 21, para responder perguntas dos seguidores. Uma pessoa questionou qual era a opinião dela sobre o marido, Cauã Reymond, trabalhar com a ex-namorada, Alinne Moraes:

Não seria melhor o Cauã optar por trabalhos que não envolvam a ex dele?

Mariana, então, respondeu:

- Estou aqui bem plena para falar que eu não me importo. Trabalho é trabalho, quem quiser fazer coisa errada, vai fazer fora do trabalho, dentro do trabalho, na hora do almoço, tanto faz. Inclusive, admiro muito o trabalho da Alinne Moraes também, e eu acho que eles vão ser um sucesso nessa novela, eu tô louca para assistir.

A modelo ainda contou que pretende ter filhos:

- Quero ter filhos, eu quero ter muitos filhos. Mentira. Antes eu queria ter três, agora quero ter um de cada vez.