Clipe editado da música Atenção com Luísa Sonza, vai parar em site de conteúdo adulto

21/05/2021 | 13:10



Parece que a mais recente parceria entre Luísa Sonza e Pedro Sampaio continua dando o que falar! Depois que o vídeo da música Atenção foi censurado no YouTube para menores de 18 anos por conter nudez excessiva e que Vitão defendeu a namorada nas redes sociais, o colunista Leo Dias conta que as imagens foram parar em um site de conteúdo adulto.

De acordo com o colunista, em um dos vídeos presentes no site a edição manteve apenas as cenas em que Luísa aparece dançando, além de as imagens aparecerem em câmera lenta e até mesmo pausadas de modo a evidenciar o corpo da cantora.

Apesar da censura da plataforma de vídeos, o clipe inspirado no cenário do longa A Fantástica Fábrica de Chocolates já conta com mais de seis milhões de visualizações. Enquanto isso, na plataforma de conteúdo adulto, o vídeo editado conta com quase 35 mil e 500 visualizações.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da cantora ainda não se pronunciou sobre o assunto.