Novas cenas da série brasileira Dom são divulgadas pela Amazon Prime Video

21/05/2021 | 12:11



Nesta sexta-feira, dia 21, a Amazon Prime Video divulgou novas cenas e imagens da série brasileira Dom, uma produção original da plataforma de streaming. A série vai estrear no dia 4 de junho em mais de 240 países, exclusivamente no Prime Video.

Dom é dirigida por Breno Silveira e Vicente Kubrusly, possui oito episódios com duração de uma hora cada, e é um drama policial inspirado na história verídica de pai e filho que escolhem lados opostos na guerra contra às drogas no Rio de Janeiro.

Na sinopse da série, Pedro Dom, um rapaz de classe média carioca, foi apresentado à cocaína na adolescência, criando um caminho para ser o líder de uma gangue criminosa que teve destaque no início dos anos 2000. Já o pai dele, Victor Dantas, na adolescência faz uma descoberta no fundo do mar, denuncia às autoridades e acaba ingressando no serviço de inteligência da polícia.

A produção, estrelada por Gabriel Leone e Flavio Tolezani, ainda exibe a jornada de pai e filho vivendo vidas opostas, enquanto os dois enfrentam situações que confundem os limites entre o certo e o errado. O elenco também conta com Filipe Bragança, Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon Francisco, Digão Ribeiro, Fábio Lago, Julia Konrad e André Mattos.