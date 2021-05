UE anuncia doação de 100 milhões de doses de vacinas a países pobres

21/05/2021 | 11:07



A União Europeia anunciou que doará 100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus a países pobres este ano. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, durante abertura da Cúpula Global de Saúde, do G-20.

Do total, 30 milhões serão fornecidos pela Alemanha, conforme revelou a chanceler do país, Angela Merkel, em discurso no evento. Merkel argumentou que a pandemia "ficará conosco por um bom tempo" e que, por isso, a comunidade internacional deve trabalhar para ajudar as nações mais vulneráveis. "Apesar de avanços, ainda enfrentamos desafios", disse.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também informou que doará 30 milhões de doses de imunizantes. O líder francês reiterou a defesa pelo rápido acesso universal aos profiláticos e pediu que a discussão sobre quebra de patentes seja feita sem "ideologia ou tabu".

Macron pediu que demais países ricos sigam o exemplo da UE e também compartilhem vacinas.