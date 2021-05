Após possível caso de Covid-19 na equipe, programa Vem Pra Cá deixará de ser exibido ao vivo no SBT

21/05/2021 | 11:10



O programa Vem Pra Cá, apresentado por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano, deixará de ser exibido ao vivo no SBT! Isso porque, de acordo com o jornal Metrópoles, uma funcionária da equipe teria sido infectada com o novo coronavírus.

A mudança foi feita temporariamente pela emissora. Dessa forma, o programa continuará no ar, mas serão exibidas gravações já realizadas antes do ocorrido.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação, disse que a emissora tem vários programas gravados, e que, até a última quinta-feira, dia 20, o programa era exibido ao vivo - e a partir desta sexta-feira, dia 21, serão exibidas gravações inéditas da atração.

No entanto, a assessoria não respondeu se realmente houve algum caso do novo coronavírus na equipe - e nem se os apresentadores Patrícia e Gabriel também foram infectados com a Covid-19.