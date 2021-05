Após suposta agressão, produção do Power Couple Brasil descarta expulsão de Márcia

21/05/2021 | 11:10



Parece que o Power Couple Brasil está realmente pegando fogo. Durante a transmissão do programa na última quinta-feira, dia 20, Adriane Galisteu anunciou que a produção do programa parou para analisar com mais calma as imagens depois que Deborah Albuquerque reclamou que foi agredida por Márcia Fellipe durante uma briga que elas tiveram.

A conclusão de tudo isso foi que não houve agressão alguma e a apresentadora aproveitou para soltar o posicionamento da produção do programa durante o ao vivo.

- Eu quero esclarecer aqui para vocês que tudo foi checado aqui pela produção e nada que aconteceu foi passível de punição.

E como você viu, Fernanda Medrado e Claytão acabaram deixando o Power Couple Brasil e durante a cabina de descompressão a eliminada comentou sobre sua relação mais que conturbada com Deborah Albuquerque.

- Não consigo me aproximar de uma pessoa assim.

A rapper ainda continuou revelando que se sentiu super incomodada ao ouvir certos comentários feitos pela sua rival e que se irritou muito com as paranoias feitas por ela.

- Eu falei para ela: Deborah, eu não consigo me aproximar de você porque você reclama que eu não gosto de você. Você falou que não gosto de você porque você usa rosa. Como que eu vou me aproximar de uma pessoa que se vitimiza tanto, que cria tanta coisinha para queimar o outro?

Além disso, Medrado contou que se sentiu um pouco ofendida com um comentário feito de Deborah sobre as suas unhas.

- Ela falou assim: Olha sua unha, sua unha me assusta. Eu guardei isso na minha cabeça.

Eita! Uma pena Medrado ter saído logo no começo do reality porque ela super renderia ótimas brigas lá dentro, né!?