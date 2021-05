Fael insiste para Marina bater nele durante o De Férias com o Ex Brasil

21/05/2021 | 11:11



Na noite da última quinta-feira, dia 20, acabou saindo mais um episódio do De Férias com o Ex Brasil que teve um certo desconforto entre alguns participantes, beijo, briga e mais briga.

O episódio começou com Rico ficando super chateado que seu ex, Luís, acabou escolhendo Fael para fazer companhia na suíte master do programa. Os dois passaram a noite juntos e trocaram muitos carinhos e na manhã seguinte, Rico comentou para Luís que ele só não precisava ter falado da maneira que falou que queria chamar o outro rapaz para lhe fazer cia no quarto privado.

Em seguida, Nakagima, Pedro Ortega e Bruninho acabaram indo para a praia receber uma nova ex, e o melhor, a casa toda teve acesso na chegada da bonitona, mas claro, super de longe. Quem chegou desta vez foi Camila Ribeiro, ex de Ortega, que já foi recebida em um date com Bruninho com uma grande massagem pelo corpo. E claro que os dois ficaram!

Voltando para a casa, Ortega acabou causando um certo desconforto com Maju, com quem já teria ficado anteriormente, quando ele questionou para Lary se a Camila poderia ficar no quarto onde eles estavam dormindo. Só que ele nem lembrou que Maju estava dormindo naquele quarto também, o que fez a bonitona acabar montando as suas malas e indo buscar outra cama para dormir.

A produção do programa estava achando que a casa estava com pouco fogo e fez com que os participantes tivessem que eleger as pessoas mais irritantes da casa e quem venceu a dinâmica foram: Lary, Tarso, Luís, Rico, Flávia e Ingrid. E o sexteto acabaram passando a noite longe dos outros integrantes do De Férias com o Ex Brasil, e dormiram em um quarto separado. Lary teria ficado muito estressada com o codinome de irritante e acabou causando uma certa confusão na casa ao questionar um por um se eles teriam votado nela.

E como você percebeu, o clima para a Maju não estava um dos melhores. Afinal, ela tinha brigado e perdido o cara que ela estava beijando na casa e a ex dele tinha acabo de chegar, então o tablet do terror acabou proporcionando um passeio para Maju junto com Lincoln que se beijaram muito e curtiram demais o passeio.

Achou que acabou? Senta que lá vem história...

Lembra que a Lary não estava com os ânimos tão bons durante o dia? Pois bem, a casa se preparou toda para participar de uma festa durante a noite e Nakagima achou que seria uma boa ideia jogar bebida em Lary que acabou ficando transtornada de raiva, causando o maior alvoroço durante a festa.

E não foi só isso, Flávio Nakagima estava com a língua afiada e começou a discutir com Tainá Felipe destacando que ele não gostou de ver o beijo dela com Bruninho. E para piorar a situação, a DJ foi chamada pelo tablet para convidar alguém para subir para a suíte master e ela não escolheu Nakagima, e sim, Bruninho.

Tá satisfeito de briga ou quer mais?

Quer mais, né!? Com os ânimos um pouco alterados por conta da bebida, Fael acabou entrando em um dos quartos e começou a protagonizar um imenso barranco questionando Maju, Lary e Gabily para saber qual delas ali falavam mal dele pelas costas. As meninas, claro, ficaram irritada com o comentário e com o jeito que ele veio questionar e Fael acabou entregando que a dona da fofoca toda foi a Marina.

A ex-The Circle acabou ouvindo todo o desdobramento da fofoca e partiu para saber o que estava acontecendo. Caíque Gama que não tinha nada a perder, aproveitou para colocar mais lenha na fogueira e escutou o desabafo todo de Fael por trás da porta. Marina então percebeu a atitude do cantor e teve uma grande crise de choro, e voltou para o quarto.

Depois disso ela teve a mesma atitude de Caíque e começou a ouvir Fael falar sobre a suposta falsidade entre os amigos e logo depois invadiu com tudo o quarto no qual o rapaz estava e mandou que ele parasse falar o se nome naquela confusão toda.

Fael acabou tocando no rosto de Marina e pediu para que ela a escutasse, mas isso foi só a lenha que precisava para a nova parte do barraco em que Marina ficava gritando que Fael não deveria tocar nela. O Fael então decidiu pedir para Marina bater nele com a intenção da bonitona ser retirada do programa.

Eita! E no final do episódio, sim ele teve fim, Marina, Flavia e Gabi Rippi foram chamadas pelo tablert para a chegada do novo ex, que será revelado na próxima semana.