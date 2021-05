NBA 2K21 está de graça na Epic Games Store até a próxima quinta-feira

Bianca Bellucci

21/05/2021 | 10:18



Semanalmente, a desenvolvedora Epic Games disponibiliza pelo menos um título gratuito para jogadores de PC. Desta vez, o nome escolhido é NBA 2K21, o mais recente da franquia de jogos de basquete. O game, que normalmente tem preço de R$ 249,90, pode ser baixado de graça até a próxima quinta-feira (27). A promoção termina às 12h (horário de Brasília).

Como conseguir o NBA 2K21

Para ter o NBA 2K21 de graça, é necessário acessar a página do jogo na Epic Games Store e fazer o login com suas credenciais. Depois, basta clicar no botão “Obter” e o download começará. Ao final, o título já estará na biblioteca do usuário. Vale destacar que, uma vez resgatado, ele fica disponível de forma permanente, podendo ser jogado a qualquer momento.

Requisitos mínimos

Por se tratar de um jogo recente, o NBA 2K21 costuma ser mais pesado. Assim, é necessário que o computador conte com alguns requisitos mínimos para que o título rode sem problemas. De forma geral, o ideal é a máquina tenha, pelo menos, 80 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Para conferir as especificações completas, acesse a página do jogo na Epic Games Store.

