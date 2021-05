Sofia, filha de Gugu Liberato, posa com carro avaliado em 427 mil reais e revela ter dado nome ao veículo: Apresento pra vocês o coisa

21/05/2021 | 10:10



Sofia Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, está de carro novo! A jovem, de 17 anos de idade, compartilhou a novidade com os seguidores através do Instagram, posando ao lado do veículo com a porta do motorista aberta, e acabou revelando um costume um pouco incomum: o de dar nome para o carro!

Na legenda da publicação, ela pareceu animada ao dividir a notícia com os fãs e entregou que escolheu um nome nada convencional para o veículo:

Apresento pra vocês o coisa. Meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus.

Apesar do nome aparentemente bobo, o carro obtido pela jovem não tem nada de simples: trata-se de um Dodge Charger, veículo de luxo cujo preço varia entre 31 mil dólares - cerca de 169 mil reais - a 80 mil dólares- pouco mais de 427 mil reais. Vale dizer que o primeiro valor se refere a um modelo básico do veículo do ano de 2020, enquanto o segundo diz respeito ao modelo mais completo do ano de 2021.

Nos comentários, Sofia recebeu emojis apaixonados da irmã gêmea Marina, além de mensagens de diversos seguidores:

Você deu nome ao carro?, estranhou um seguidor;

Parabéns, seu pai lutou muito a vida toda para deixar tudo de bom para os filhos, parabéns, escreveu outro;

Comemore as conquistas Sofia... Parabéns, aconselhou uma fã;

Cuidado com esse troço aí, guria. O brinquedo é violento... Aproveite com sabedoria, aconselhou outro fã.