Clipe de Butter, do BTS, está quebrando vários recordes no YouTube

Bianca Bellucci

Do 33Giga



21/05/2021 | 09:48



O grupo de k-pop BTS liberou hoje (21) seu novo single Butter nas plataformas digitais. O lançamento veio acompanhado de um videoclipe, que está quebrando vários recordes de visualizações no YouTube ao longo do dia.

Primeiramente, Butter se tornou o vídeo mais rápido a alcançar 10 milhões de visualizações no YouTube, precisando de apenas 13 minutos para alcançar a meta. Depois, bateu o recorde dos 20 milhões de views, atingidos em 54 minutos. Por fim, o septeto conquistou 50 milhões de reproduções em pouco mais de 6 horas.

É válido destacar que todos estes recordes já pertenciam ao BTS. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook quebraram os números do YouTube com o lançamento de Dynamite – megahit que levou o grupo a receber sua a primeira nomeação no Grammy, na categoria Best Pop Duo/Group Performance; o prêmio, no entanto, foi para Lady Gaga e Ariana Grande com Rain on Me.

Abaixo, você confere o videoclipe de Butter – e pode contribuir para o BTS quebrar mais alguns recordes: