Verdão e Tricolor empatam por 0 a 0 no primeiro ato da final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021 | 09:21



Palmeiras e São Paulo não saíram do 0 a 0 no primeiro ato da final do Campeonato Paulista, ontem à noite, no Allianz Parque. Desta maneira, nenhum dos times carrega vantagem para o segundo embate, domingo, às 16h, no Morumbi, quando será conhecido o campeão estadual – nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O duelo foi bastante equilibrado, como se esperava. Ainda assim, o time da casa teve mais posse e criou mais oportunidades claras de gol, sobretudo com Rony, enquanto os visitantes conseguiram acertar uma bola na trave com Gabriel Sara. No entanto, a bola não encontrou as redes.

Abel Ferreira e Hernán Crespo levaram a campo o que tinham de melhor. O palmeirense não pôde contar com Kuscevic, Alan Empereur, Marcos Rocha, Zé Rafael. Gabriel Verón e Breno Lopes, enquanto o são-paulino não teve Eder e preferiu poupar Luciano. Do lado verde, nenhum é titular absoluto. Já na parte tricolor, o segundo atacante é peça fundamental, mas, voltando de lesão, foi preservado para o segundo embate entre os times.

Quando a bola rolou, o ímpeto ofensivo inicial foi do Palmeiras. Victor Luís apareceu nas costas de Daniel Alves logo no início e tentou finalizar cruzamento de Rony, mas o experiente são-paulino levou a melhor. Aos 14 minutos, Luiz Adriano obrigou Tiago Volpi a trabalhar pela primeira vez. Após passe errado de Benítez, Rony recuperou e serviu o camisa 10, que chutou forte para defesa do arqueiro.

Conforme o tempo foi passando, o número de faltas foi aumentando, assim como a pressão sobre a arbitragem. Aos 28, Victor Luís tentou recuperar a bola de Daniel Alves e deu um tranco na perna do lateral, que acabou não suportando as dores e teve de deixar o campo. Daí até o intervalo o jogo caiu em emoção.

Na segunda etapa, porém, o jogo melhorou. Aos seis, Pablo parou em Weverton. Aos 13, Volpi impediu gol de Raphael Veiga. Já aos 16, Reinaldo cobrou falta e obrigou o goleiro palmeirense a bela defesa. Aos 25, Igor Gomes errou cabeçada cara a cara com Weverton. Aos 29, após cobrança de escanteio de Scarpa, a bola bateu nas costas de Renan e quase entrou – triscou a trave. No fim, aos 40, foi a vez de Rony cabecear para fora. A resposta de Gabriel Sara, aos 42, fez a curva e explodiu na trave.

“Acreditei que ela ia entrar, vi de relance, quando bateu na trave me decepcionei. A gente veio para vencer, empate nunca é bom. Temos que nos concertar, é clássico, jogo decidido nos detalhes. Vamos com força total lá no Morumbi”, declarou Gabriel Sara.

“A gente jogou contra uma das melhores equipes da América do Sul. É clássico, se decide em detalhes. Há de ressaltar nossa entrega em campo, o trabalho tático. É muito difícil jogar contra um time que toca bem a bola. Mas está tudo aberto. Saímos chateados porque queríamos vencer, mas podemos fazer bom resultado lá”, enfatizou Felipe Melo.