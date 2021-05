Príncipe Harry desabafa e revela que se sentiu abandonado pela família real

21/05/2021 | 09:11



Príncipe Harry parece que não anda mais engolindo tudo o que a sua família anda fazendo. Segundo o Daily Mail o duque de Sussex acabou saindo de um grande silêncio e alegou que seu pai, o Príncipe Charles, o fez sofrer quando ainda era criança e insistiu que ele não seria intimidado em silêncio por conta dos problemas de saúde mental de Meghan Markle.

Durante algumas novas entrevistas para Oprah Winfrey em seu mais novo programa que conta com cinco capítulos pela Apple TV +, Príncipe Harry comentou que ele e sua esposa se sentiram abandonados por seus outros familiares e este foi um dos maiores motivos para eles abrirem mão de ser membro da família real e partirem para viver na Califórnia.

- Certamente agora eu nunca vou ser intimidade até ficar em silêncio. Eu pensei que minha família iria me ajudar, mas cada pedido, aviso, seja o que for, apenas foi recebido com silêncio total, abandono total. Passamos quatro anos tentando fazer funcionar. Fizemos tudo o que podíamos para ficar lá e continuar fazendo o papel e o trabalho. Mas Meghan estava lutando. Aquela sensação de estar preso perto dentro da família, não havia opção de sair. Eventualmente, quando eu tomei essa decisão por minha família, ainda me disseram: você não pode fazer isso!, e foi como: bem, o quão ruim tem que ficar até que eu tenha permissão para fazer isso?. Ela [Meghan Markle] iria acabar com a sua vida. Não deveria ter que chegar a isso.

E ele foi além dos problemas da família e acabou revelando como que a duquesa de Sussex acabaria com a sua vida durante a gravidez de Archie, em 2019.

- A única coisa que a impediu de ver isso foi o quão injusto seria para mim depois de tudo o que aconteceu com a minha mãe estar em uma posição de perder outra mulher na minha vida com um bebê dentro dela, o nosso bebê!

Parece que o príncipe Harry estava realmente sem freios na língua e acusou sua família de denunciá-los para toda a imprensa antes da entrevista mais que bombástica para Oprah, em março, e descreveu que foi acordado em sua mansão por sua esposa chorando no travesseiro para abafar o barulho na véspera da transmissão.

- Isso é de partir o coração. Eu a segurei. Nós conversamos. Ela chorou, chorou e chorou.

Parece que cada hora essa história só piora, né!?