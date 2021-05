Rafaella Santos nega estar namorando ou ficando com alguém

21/05/2021 | 09:10



O ex-BBB 21, Rodolffo acabou aparecendo em um vídeo conversando com Gkay e foi questionado se ficaria com a irmã de Neymar Jr., o cantor acabou revelando que acha a influenciadora super bonita, mas acabou revelando que ela estaria ficando com um amigo dele.

A declaração deu realmente o que falar e, obviamente, isso chegaria no ouvido de Rafaella Santos de uma forma ou outra. A influenciadora foi então até as suas redes sociais na última quinta-feira, dia 20, para desabafar sobre o assunto.

Nitidamente irritada com isso, a irmã de Neymar Jr. acabou escolhendo os Stories do Instagram para negar que estaria ficando ou namorando qualquer pessoa e deu uma leve alfinetada em quem quer saber da vida dela.

Mais uma vez... Eu não estou namorando ninguém. E nem ficando com ninguém! Por favor, se querem saber da minha vida, minha assessoria está à disposição. Que chato!

Parece que ela se irritou mesmo com as afirmações de que ela estaria com um affair famoso, né!?