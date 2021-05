Gusttavo Lima ganha mais de 100 milhões de reais com shows

21/05/2021 | 09:10



Gusttavo Lima é um dos artistas sertanejos mais bem pagos e que ganha uma grande bolada com os seus eventos e músicas. Segundo um levantamento feio pelo Metrópoles, o cantor faturou cerca de 100 milhões de reais recentemente.

Isso mesmo, e como você viu, o sertanejo acabou fechando cerca de 192 shows, mas o preço você não faz nem ideia: cerca de 500 mil reais cada show para o ano de 2022. Tá podendo, né!?

E pra tanto dinheiro, nada melhor do que viver uma vida repleta de luxo. E Gusttavo Lima proporciona uma boa vida para os filhos e sempre está compartilhando alguns brinquedos que as crianças têm que deixam qualquer queixo caído.

Recentemente, Andressa Suita, que é mãe dos filhos do sertanejo e que está ensaiando um retorno do casamento com Gusttavo Lima, mostrou os dois filhos brincando em um luxuoso brinquedo dentro de casa.

Gabriel de três anos de idade e Samuel de dois anos de idade estavam sentadinhos em um fliperama com simulador de corrida que vale nada mais, nada menos do que 16 mil reais de uma versão usada, para uma versão nova custa cerca de 32 mil reais.