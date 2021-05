Tinder: app de namoro lança novo recurso de segurança

Da Redação

21/05/2021 | 08:18



O app de namoro Tinder anunciou o lançamento de Você tem certeza?. Trata-se de um recurso que visa reduzir o assédio no aplicativo.

Chamado também de AYS? (no inglês, Are You Sure?), o recurso do app de namoro já chegou a diminuir em 10% a linguagem inadequada em mensagens enviadas pelo app apenas nos primeiros testes. Você tem certeza? é um aviso em tempo real para que, ao trocarem mensagens, membros do Tinder pensem duas vezes sobre sua forma de aproximação.

A funcionalidade usa Inteligência Artificial (AI) para detectar qualquer linguagem inadequada no app de namoro e para alerta o remetente de que algo pode soar ofensivo, provocando reflexão antes de clicar em enviar. Essa AI foi construída com base em relatos de membros e continuará em constante evolução.

Você tem certeza? faz parte do conjunto de ferramentas de Segurança & Confiança do app de namoro. Isso inclui funcionalidades como Isso Incomoda Você?, que fornece suporte proativo aos membros quando recebem qualquer mensagem com potencial linguagem inadequada.

Os primeiros resultados de testes com o Você tem certeza? no app de namoro mostram que o recurso está criando um ambiente melhor para todos:

• Membros que viram o Você tem certeza? tiveram uma menor probabilidade de serem denunciados por mensagens inadequadas ao longo de 30 dias, o que indica como a funcionalidade está mudando o comportamento de longo prazo, não apenas o em uma conversa.

• Membros do app de namoro que foram impactados pelo Isso Incomoda Você? têm mais chance de denunciarem mau comportamento: denúncias de mensagens inadequadas aumentaram 46%.