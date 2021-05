Wizards atropelam Pacers e garantem última vaga do Leste nos playoffs da NBA

21/05/2021 | 07:27



O Washington Wizards é o oitavo e último time da Conferência Leste a garantir vaga na pós-temporada da NBA. Na noite de quinta-feira, a franquia da capital dos Estados Unidos bateu o Indiana Pacers por 142 a 115, em jogo válido pelo "play-in" (repescagem), disputado na Capital One Arena, em Washington. Com a tranquila vitória, agora encaram o Philadelphia 76ers na primeira rodada dos playoffs.

Estrelas do time, Bradley Beal e Russel Westbrook tiveram grandes atuações e corresponderam às expectativas. Beal anotou 25 pontos, com quatro assistências e cinco rebotes. Já Westbrook não chegou ao "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), como de costume, mas esteve perto disso. Foram 18 pontos, 15 assistências e oito rebotes para ele.

Além da dupla, outros nomes dos Wizards se destacaram na partida, tais como Rui Hachimura, Daniel Gafford e Raulzinho. O japonês marcou 18 pontos, com duas assistências e quatro rebotes. O pivô teve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 15 pontos e 13 rebotes e o brasileiro apareceu com 14 pontos e três rebotes.

Os Pacers não repetiram a boa atuação que tiveram no duelo contra o Charlotte Hornets, na última terça-feira, e foram presa fácil. Malcolm Brogdon foi bem com 24 pontos, quatro assistências e dois rebotes. Além dele, o pivô lituano Domantas Sabonis se destacou com um "triple-double" de 19 pontos, 10 assistências e 11 rebotes e Doug McDermott contribuiu com 13 pontos.

Com a vitória e a vaga assegurada nos playoffs, os Wizards voltam todas as suas atenções para o duelo contra os 76ers. O primeiro jogo da série melhor de sete já acontece neste domingo, fora de casa. Os Pacers estão eliminados e só voltam a atuar na próxima temporada.