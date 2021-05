Abracadabra 2: sequência do filme clássico retorna com elenco original no Disney+

Marcella Blass

Do 33Giga



21/05/2021 | 07:18



Após 28 anos do primeiro filme, Abracadabra 2 foi oficialmente anunciado pela Walt Disney Pictures. A sequência do longa de fantasia clássico dos anos 1990 será lançada exclusivamente na plataforma de streaming Disney+, com previsão para chegar ao catálogo no segundo semestre de 2022.

O Disney+ fez o anuncio por meio da sua conta no Twitter e confirmou que o elenco original estará de volta. As atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimu retornam para interpretar as malvadas Irmãs Sanderson. O filme será dirigido por Anne Fletcher (conhecida por Vestida para Casar).

It’s all just a bunch of Hocus Pocus 2️⃣ Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy will reprise their roles as the delightfully wicked Sanderson Sisters in #HocusPocus2, coming fall 2022 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/gr3B0Z1JcA — Disney+ (@disneyplus) May 20, 2021

Apesar de não ter sido um grande sucesso de bilheteria no ano de seu lançamento, Abracadabra virou um clássico cult após chegar ao VHS e ser exibido na TV aberta. No Brasil, quem foi criança entre os anos 1990 e começo de 2000 teve a oportunidade de assistir ao filme incansáveis vezes na famosa Sessão da Tarde.

No clássico de 1993, após se mudar para Salem, o jovem Max Dennison, sua irmã e uma amiga exploram uma casa abandonada até que, acidentalmente, liberam um grupo de bruxas más que morava ali. Agora, com ajuda de um gato mágico, as crianças devem impedir que essas figuras se tornem imortais.

Detalhes da trama de Abracadabra 2 ainda não foram revelados, assim como a data de estreia e o restante do elenco.