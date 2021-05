A esperança renasce

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 23:59



Não poderia ser mais positivo o balanço da passagem do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e do secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, ontem pelo Grande ABC. Em sinal de deferência e respeito à campanha de mobilização popular promovida recentemente por este jornal pela vinda do Metrô, o tucano aproveitou a visita que fez ao Diário, onde esteve acompanhado do presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito andreense, Paulo Serra, seu correligionário, para anunciar que a região não deve desistir de lutar pelo seu sonho, pois novo projeto para o modal está sendo desenvolvido pelo governo paulista. Para breve.

Rodrigo Garcia e Alexandre Baldy cumpriram com maestria a missão que tinham em Santo André. Era preciso esclarecer o projeto de implantação do BRT, sigla em inglês para ônibus de alta velocidade, algo que não havia sido feito até então, o que contribuiu enormemente para o desnecessário tensionamento das relações entre Estado e região desde o sepultamento da Linha 18-Bronze do Metrô. Além disso, a dupla comprometeu-se com a implantação do modal, agora por meio da Linha 20-Rosa.

Segundo Garcia, a opção pelo BRT foi a maneira que o Estado encontrou para, sem mais demora, melhorar o transporte em massa de passageiros entre Grande ABC e Capital em época de crise financeira, já que a iniciativa privada vai executar o projeto. Mas sem deixar de atender à reivindicação da região pelo Metrô, em cujo projeto o Palácio dos Bandeirantes já trabalha – e que, segundo Baldy, deve ser o próximo da fila a sair do papel.

Como restou comprovado ao fim da visita do vice-governador e do secretário de Transportes Metropolitanos, o diálogo franco é sempre o melhor caminho para evitar desavenças e mal-entendidos. Rodrigo Garcia e Alexandre Baldy apresentaram excelentes credenciais e reavivaram a esperança de que o Estado vai passar, daqui por diante, a tratar com mais carinho os pleitos do Grande ABC. Sendo muitos, o Diário estará aqui para noticiar o encaminhamento de cada um deles.