Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021 | 00:01



Quatro das sete cidades do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires iniciam hoje a vacinação contra a Covid de pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos. Os outros municípios aguardam chegada de doses para conseguir cumprir o calendário sugerido pelo governo do Estado que previa iniciar a proteção dessa faixa etária hoje.

Santo André e São Bernardo exigem agendamento no sites das prefeituras. Em Mauá os moradores podem se dirigir a uma das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e em Ribeirão Pires a imunização será no drive-thru montado no Complexo Ayrton Senna. Em todas as cidades é preciso levar documento com foto, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade ou receita de medicamente de uso contínuo com um ano da data da emissão.

De acordo com o PNI (Plano Nacional de Imunizações) as comorbidades incluídas nesta fase são: insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronarianas; valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fistulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; e próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.



BALANÇO

O Grande ABC registrou ontem mais 38 mortes causadas pelo coronavírus, sendo 18 em Santo André, oito em Diadema, seis em São Bernardo, três em São Caetano e três em Mauá. No total, a pandemia já vitimou 7.576 pessoas na região.

Em relação aos infectados, foram confirmados ontem mais 629 diagnósticos positivos, com 187.844 no total. Destes, 67.185 estão recuperados.

No Estado, foram adicionados às estatísticas mais 17.936 casos e 585 mortes. Assim, o total de casos é de 3.147.348 e o de óbitos chegou a 106.437. Entre o total de pessoas infectadas, 2.816.930 tiveram a doença e já estão recuperadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 79,2% e na Grande São Paulo é de 76,9%.

No Brasil, de acordo com boletim do Ministério da Saúde, foram mais 2.403 falecimentos e 82.039 novos casos computados entre quarta-feira e ontem. Com isso, o total de mortes chegou a 444.094 e o de diagnósticos positivos a 15.894.094, sendo que, destes, 14.385.962 estão recuperados da doença.