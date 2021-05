Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021 | 00:01



Com aumento no número de pacientes internados, sobretudo nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), a partir do início do mês, quando o governo do Estado e a Prefeitura diminuíram a restrição ao comércio, São Caetano abriu mais 20 leitos de emergência no hospital de campanha, que funciona dentro do Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio.

As novas vagas serão custeadas pelo governo do Estado e vão atender demanda recente de pacientes infectados pelo coronavírus do Grande ABC e até da Capital que aguardam por leitos de internação na Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), gerida pelo governo estadual.

O hospital de campanha foi reaberto no dia 20 de março, com 48 leitos de enfermaria e dois leitos de terapia intensiva de retaguarda, para dar suporte à rede municipal. No início do mês o equipamento foi reforçado com dez leitos de UTI. A enfermaria funciona no quarto andar e a emergência, agora com 32 leitos, no terceiro andar.

Com as novas vagas, o número de leitos de UTI na rede pública da cidade para atendimento exclusivo a pacientes com Covid passa para 82. Os de enfermaria são 96, no Complexo Hospitalar e no hospital de campanha. “Mais uma vez São Caetano avança na oferta de leitos, unindo esforços com o governo do Estado para assegurar tratamento adequado aos que necessitam de internação”, afirma o prefeito Tite Campanella (Cidadania).

“Já estamos atendendo pacientes do sistema Cross desde o início do mês, quando os primeiros dez leitos de UTI foram instalados no hospital de campanha. Pouco a pouco temos observado aumento nas internações, principalmente nos hospitais particulares. O cenário se repete, mas estamos preparados para atender à demanda”, salienta a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

O hospital de campanha não tem atendimento porta aberta. Recebe somente pacientes transferidos do sistema de urgência e emergência do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e do Complexo Hospitalar de Clínicas (formado pelos hospitais Maria Braido, Márcia Braido e Euryclides de Jesus Zerbini).

O investimento na manutenção do hospital de campanha é de R$ 3,5 milhões ao mês, em serviços especializados, equipe hospitalar, locação do parque de equipamentos e nos serviços técnicos laboratoriais e de diagnósticos.

Aberto pela primeira vez em 17 de abril de 2020, o hospital de campanha de São Caetano recebeu 193 pacientes (dos quais 190 se recuperaram) até 26 de agosto do ano passado. A interrupção do atendimento considerou a diminuição dos casos de Covid na cidade na época e a baixa taxa de ocupação, que não ultrapassou 5% nos últimos dez dias de operação.