Biden assina decreto para que agências governamentais analisem riscos climáticos

20/05/2021 | 19:56



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto nesta quinta-feira, 20, para que as agências governamentais do país analisem e mitiguem os riscos representados pela mudança climática a proprietários de residências, consumidores, empresas, trabalhadores e o sistema financeiro.

"Condições meteorológicas extremas relacionadas às mudanças climáticas podem interromper cadeias de abastecimento inteiras e privar as comunidades de alimentos, água ou suprimentos de emergência", diz um comunicado da Casa Branca. O governo americano acrescenta que tempestades de neve podem desligar redes de energia inteiras e inundações agravadas pelo aumento do nível do mar destroem casas e empresas.

Segundo a Casa Branca, o objetivo é construir um futuro de energia limpa com geração de milhões de empregos bem remunerados nos EUA. O decreto, de acordo com o governo de Joe Biden, fortalecerá o sistema financeiro e ajudará a população a entender melhor como as mudanças climáticas podem impactar a segurança financeira.

Na prática, o Conselho Nacional do Clima deverá apresentar uma estratégia governamental "abrangente" para lidar com o risco climático dentro de 120 dias. "Esta estratégia identificará o financiamento público e privado necessário para alcançar emissões líquidas zero de carbono em toda a economia até 2050", diz o comunicado.