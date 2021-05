Aprovada criação da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 16:05



A Câmara Municipal de Ribeirão Pires aprovou, em segunda votação (16 votos a favor e 1 voto contrário), na tarde desta quinta-feira (20), o Projeto de Lei nº 12/21, que cria a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, promovendo acesso gratuito à educação artística pública e de qualidade aos munícipes. O Projeto de Lei nº 012/2021 também atende a, pelo menos, nove metas do Plano Nacional de Cultura, entre elas, a 47, que visa promover a cidadania e garantir os direitos culturais para jovens, crianças e adultos, de forma gratuita e universal.

A Escola Municipal de Artes unifica as já existentes escolas municipais de Artes Plásticas, Música, Dança e Teatro, e inclui cursos no setor de audiovisual. “Estamos focados em fortalecer a cultura de nossa Estância. Esse é um dos pontos do plano de governo do prefeito Clóvis Volpi. Estamos abertos ao diálogo com a população, principalmente por meio do Conselho e do Fórum de Cultura. Pedimos que os moradores abracem nossos projetos, que acreditem, para que possamos crescer juntos e melhorar a cada dia nossa cidade”, afirmou o secretário Claurício Bento, da Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo de Ribeirão Pires).

A partir da aprovação, o Executivo terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias para elaboração do Regimento Interno da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires.