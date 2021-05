Jonas Brothers anunciam data da nova turnê The Remember This Tour

20/05/2021 | 16:11



Para tudo, this is an S.O.S... Os Jonas Brothers estão de volta! Nick, Kevin e Joe usaram as redes sociais na última quarta-feira, dia 19, para anunciarem uma nova turnê nos Estados Unidos.

Por enquanto, o Brasil não está incluído na lista, mas não custa nada sonhar e torcer muito, não é mesmo? Intitulada The Remember This Tour, a data de estreia está prevista para 20 de agosto e Kelsea Ballerini será a convidada especial para abrir os shows.

Não poderíamos estar mais animados para anunciar oficialmente... ESTAMOS INDO EM TURNÊ NESTE VERÃO e levaremos nossa amiga Kelsea Ballerini! Tínhamos que ter certeza de que poderíamos ver vocês assim que pudéssemos! Aqui está a criação de um monte de novas memórias que nunca esqueceremos . Mal posso esperar para ver vocês novamente na #RememberThisTour! Ingressos à venda quinta-feira, 27 de maio!, divulgou o perfil oficial da banda.

Lembrando que o trio havia anunciado a separação em 2013, alegando estarem com dificuldades de se relacionarem, já que cada membro estava focado em sua vida pessoal. Após seis anos de pausa dramática, os musos lançaram o documentário Chasing Happiness, disponível na Amazon Prime, que conta como eles se tornaram famosos e como a banda que tinham juntos chegou ao fim, além de se aventuraram em um novo disco, Happiness Begins, e emplacaram sucessos como Sucker, Only Human e Cool. Quem aí já está animado para rever essas beldades no palco?