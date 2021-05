20/05/2021 | 16:10



Gigi Hadid foi até as suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 20, e compartilhou algumas ótimas fotos e no meio delas estava uma que acabou chamando muito a atenção dos fãs e seguidores dela.

A foto em questão era uma que a mamãe coruja está segurando sua filha, Khai, fruto de seu relacionamento com Zayn Malik, no colo, e a melhor parte é que as duas estão combinando a estampa de uma camiseta.

Gigi não é muito de compartilhar fotos da criança, ela prefere fotos bem mais discretos ou até mesmo não mostrar o rosto da pequena. E por isso que o click acaba sendo rara e os fãs acabaram ficando assustados com o tamanho que a criança já está.

E que lindíssimas que elas ficaram, né!?