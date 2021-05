USCS abre inscrições para vestibular do segundo semestre

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



20/05/2021 | 16:01



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) abriu inscrições do vestibular para o segundo semestre de 2021. Devido às medidas restritivas atuais, o processo seletivo da Universidade será por nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), redação ou ainda pela análise do histórico escolar do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 40 e deve ser feita pelo site www.uscs.edu.br/vestibular.

São mais de 30 cursos oferecidos nas áreas de Comunicação, Direito, Educação, Negócios, Computação e Saúde (incluindo Medicina Veterinária). A novidade para este processo seletivo são os seguintes cursos à distância: Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira e Processos Gerenciais.

As inscrições vão até 30 de junho. Os procedimentos para cada forma de seleção constam no edital (na área da inscrição). A divulgação da classificação geral dos aprovados, para todos os campi e cursos deste processo, será publicada oficialmente no site, no dia 6 de julho. Após isso, as matrículas seguem de forma on-line.

Mais informações podem ser obtidas também pelo Whatsapp 94512-4878.