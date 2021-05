Thiago Tortorello deixa PRTB após partido fechar apoio a Palacio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 15:39



Ex-prefeiturável de São Caetano, Thiago Tortorello anunciou que pediu desfiliação do PRTB, sigla pela qual concorreu à Prefeitura no ano passado e obteve 5.606 votos. A saída acontece dois dias depois de o diretório nacional da legenda cravar apoio à candidatura do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) em eventual nova eleição na cidade.

Ao Diário, Thiago Tortorello argumentou que a saída do partido é por “perda de autonomia”. “Constatei isso. E, paralelamente, fiquei ligando para várias pessoas, para vários filiados, a fim de coletar a opinião deles (sobre o acordo). Vi que, realmente, 80% dos filiados não querem a aliança com o Fabio Palacio. Diante dessa situação, do diretório nacional impor algo para mim, não tive outra opção e decidi entregar o partido. Não tem como continuar.”

Na terça-feira, em visita à sede do Diário, a nova presidente nacional do PRTB, Aldineia Fidelix (viúva do fundador do partido, Levy Fidelix, morto em abril), alegou que a adesão a Palacio foi tomada porque esse caminho estava em construção ainda com Levy no comando. Aldineia comentou ainda que o nome de Thiago Tortorello, sobrinho de Luiz Tortorello (três vezes prefeito de São Caetano), poderia ser um bom vice para o pessedista.

“Não estou pensando a médio prazo ou longo prazo. Estou pensando por etapas. Agora cumprir os trâmites burocráticos para desfiliação do partido e não estou pensando em política partidária por enquanto”, considerou Thiago Tortorello, sem relevar quais passos serão dados – e se terá participação em eventual nova eleição da cidade.

CRISE

A equipe do Diário apurou que as declarações de Thiago, dizendo que não havia sido consultado sobre o acerto com Palacio, causou mal-estar no PRTB do Grande ABC. No dia do anúncio, dirigentes do partido de todas as cidades compareceram à sede do jornal para abonar a decisão eleitoral em São Caetano.

Dirigentes da legenda viram com surpresa as falas, até porque Thiago Tortorello estava ciente das negociações para o apoio.