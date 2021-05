Tony Ramos toma a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus

20/05/2021 | 15:10



Assim como diversos famosos, Tony Ramos já tomou a primeira dose de vacina contra o novo coronavírus e nesta quinta-feira, dia 20, o ator voltou ao posto de saúde para tomar a segunda dose do imunizante.

Em uma entrevista para o Globo News, o ator apareceu bem tranquilo e acompanhou com muita atenção toda a explicação da enfermeira que estava conduzindo a picadinha em seu braço e falou sobre a oportunidade de tomar a vacina.

- A emoção é porque, daqui a pouco, a gente vai estabelecer uma vida nova. Não um novo normal. Eu prefiro dizer: 'vamos voltar ao normal'. E atentos. Eu acho que isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes. O importante é continuar acreditando na ciência, nos profissionais da saúde, pedindo apoio a eles. E acreditando, principalmente, que é possível vencer quando todos, juntos, estão emanados num mutirão pela saúde. Acreditem: a ciência está presente, atenta e, cada vez [mais], buscando novos caminhos.

Além de Tony Ramos, o vocalista do grupo de pagode Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, foi até as suas redes sociais comunicar os fãs e seguidores que recebeu a primeira dose da vacina.

Na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram, Bruno revelou:

Eu to com um sentimento tão grande dentro de mim que tô com uma vontade de sair correndo por aí e gritar pro mundo: EU TO VACINADO!!!! Que essa seja a realidade pra todos nós. Que em breve possamos estar VACINADOS, livres, sem medo e com saúde pra dar e vender.