20/05/2021 | 15:10



A perda de Paulo Gustavo - que, aos 42 anos de idade, morreu devido às complicações da Covid-19 -, não está sendo nada fácil para Thales Bretas, mas o marido do humorista está encontrando conforto nos filhos do casal, Romeu e Gael. Na última quarta-feira, dia 19, ele usou as redes sociais para compartilhar um momento de paz ao assistirem a um pôr de sol.

Eu e eles, escreveu o dermatologista.

O trio está passando uma temporada em um fazenda no interior de São Paulo, junto de Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, Carol Trentini e a irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral.