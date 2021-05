Zé Felipe fala sobre quantidade de vezes que repetiu de ano na escola

20/05/2021 | 14:11



Como você já viu, Leonardo havia comentando anteriormente em um vídeo no YouTube o quanto seu filho, Zé Felipe, teve dificuldades para levar os estudos na época do colégio e revelou até que o cantor repetiu diversas vezes um ano da escola.

Agora, Zé Felipe abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais para interagir com seus fãs e seguidores, e voltou a ser questionado sobre a época de escola e principalmente sobre o sexto ano do ensino fundamental.

A minha série preferida é a seta série, eu gosto tanto dela que eu já fiz quatro vezes.

Para quem não sabe, Zé Felipe comentou no começo do ano que desistiu de estudar depois de ter repetido muitas vezes e diferentemente do que você pode imaginar, ele não se orgulha disso.

Não é exemplo e nem bonito, mas parei. Foi quando comecei a fazer show e trabalhar. Não dava para conciliar. Já tinha bombado três vezes o sétimo ano.

É até interessante ele ter deixado claro que não é um exemplo parar de estudar por conta da quantidade de fãs ainda bem jovens que ele tem, não é mesmo?