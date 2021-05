Kate Middleton aparece com um vestido avaliado em 12 mil reais

20/05/2021 | 14:10



Meghan Markle e Kate Middleton são ricas, famosas, casadas com príncipes e... têm muito bom gosto! Apesar de Meghan e Harry terem pedido para sair da família real e estarem vivendo de forma mais discreta agora, frequentemente as duas são fontes de inspiração para meras plebeias com seus looks glamourosos e estilo sem igual.

Recentemente, a Duquesa de Cambridge foi vista no museu V&A, em Londres usando um vestido midi plissado da estilista Alessandra Rich que foi avaliado em 12 mil reais e os sapatos da marca Jennifer Chamandi, que custam quatro mil e duzentos reais.

Já na parte de acessórios, Kate parece ter economizado um pouco e preferiu usar um brinco de argola folheado a ouro 14k da Asos que custam quase quarenta reais e um para combinar com os brincos, a duquesa escolheu dois colares de quase setecentos reais.