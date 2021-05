20/05/2021 | 14:10



Os famosos sabem como surpreender na hora de presentar seus filhos! Nas redes sociais, muitas celebridades já deixaram o público de boca aberta com a quantidade de brinquedos, roupas e acessórios que as crianças possuem.

Ana Paula Siebert publicou no Instagram um momento em que a filha, Vicky, fruto do casamento com Roberto Justus, brinca em um carro elétrico da marca Jaguar.

O brinquedo é vendido por cerca de dois mil e setecentos reais em lojas infantis! Na legenda da publicação, Ana Paula escreveu:

Quem quer uma carona?! Uber Vicky.

Uma seguidora comentou:Linda, milionária e feliz. Outra pessoa criticou a atitude: Essa gosta de ostentar.