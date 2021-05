Aziz pede a Renan relatório preliminar de 30 dias da CPI

20/05/2021 | 14:00



O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que pedirá ao relator do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), um relatório preliminar dos últimos 30 dias de trabalho do grupo.

Segundo Aziz, muitos não se lembram do primeiro dia de audiência realizado pela comissão, e que este relatório servirá para que a população "saiba muito bem o que já apuramos, e aquilo que vai estar constando do relatório final", disse.

O anúncio desse documento preliminar veio logo após Aziz voltar a dizer que gestores pecam por ação, por omissão ou por obediência, se referindo ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que presta depoimento hoje na CPI.

Aziz aumentou o tom com relação a Pazuello ao comentar que, em seu depoimento, ele tem "tangenciado bastante e não tem contribuído com o colegiado". O presidente da CPI reforçou que, com a produção do relatório preliminar, as pessoas "vão se lembrar bem" de todos que já passaram pela CPI até o momento.