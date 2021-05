Opera GX Mobile: conheça o primeiro navegador mobile gamer

Da Redação

Do 33Giga



21/05/2021 | 12:18



A Opera, que desenvolve uma linha bacana de browsers e demais ferramentas eletrônicas, lançou hoje mais um app bacana (e gratuito). É o Opera GX Mobile, primeiro navegador mobile gamer do mundo.

O navegador mobile gamer foi lançado por conta do crescimento de 190% ano a ano do Opera GX, browser para desktop também voltado a jogos eletrônicos. O Opera GX Mobile oferece itens dedicados, como navegação personalizada com o botão de ação rápida (FAB), usando vibração e feedback tátil.

Outro ponto que deve agradar aos usuários dos Opera GX é a capacidade de sincronizar suas experiências mobile e de desktop por meio do recurso Flow. Ele permite aos gamers compartilhar orientações, tutoriais e construções de personagens entre dispositivos.

Além disso, oferece acesso instantâneo ao GX Corner – espaço único na tela inicial do GX Mobile apresentando últimas notícias de jogos, ofertas e um calendário de lançamento de jogos. O navegador mobile gamer também se destaca com um design inspirado em jogos, que inclui um conjunto de quatro temas de cores diferentes.

GX Corner

GX Corner é um recurso exclusivo do Opera GX. No navegador do celular, ele fica abaixo da barra de pesquisa e da discagem rápida do navegador.

Ele apresenta notícias diárias relevantes e selecionadas sobre os próximos jogos, bem como um agregador de ofertas com links para jogos à venda. Isso significa que tudo que um gamer precisa para ficar por dentro das últimas notícias e promoções é do seu navegador.

Como baixar

A partir de hoje, o Opera GX Mobile pode ser encontrado em beta para Android e iOS. Ele estará disponível para o público em geral em algumas semanas.



GX: design e navegação

Com design minimalista, os navegadores disponíveis em smartphones não correspondem necessariamente aos gostos e necessidades dos jogadores. O Opera GX Mobile corrige esse problema apresentando um estilo e design únicos inspirados em jogos e equipamentos para jogos.

Depois de instalá-lo no em seu smartphone, os gamers podem escolher um dos quatro temas disponíveis: GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze e White Wolf.

Feedback tátil

Os usuários também podem escolher entre o Botão de ação rápida (FAB) e a navegação padrão. O FAB é dividido em duas linhas: o menu (linha inferior) que permite pesquisar e abrir ou fechar guias, e a linha das guias (linha superior).

O recurso está sempre ao alcance do polegar. Ele usa vibrações e feedback tátil ao interagir com os elementos do botão.

Recursos Opera

O navegador mobile gamer inclui o recurso Flow. Ele permite aos gamers sincronizá-lo com a versão do Opera GX, para computador simplesmente digitalizando um código QR exibido no navegador do desktop com o do celular.

O Flow é um espaço criptografado semelhante a um bate-papo compartilhado entre os navegadores do celular e do computador que permite enviar arquivos, links, vídeos do YouTube, fotos e notas pessoais e acessá-los a qualquer momento do telefone ou computador conectado.

É possível usar o Flow para compartilhar arquivos de até 10 MB. Gamers irão considerá-lo particularmente útil para compartilhar orientações ou tutoriais, bem como construir personagens entre dispositivos.

Outros recursos úteis no navegador mobile gamer incluem bloqueador de anúncios embutido, bem como um de diálogo de cookie, que estragam a experiência de navegação. Os usuários do Opera GX Mobile também estão protegidos contra aqueles que tentam usar seus dispositivos para minerar criptomoedas.

