Empresa de saúde animal lança hackathon com prêmios de até R$ 25 mil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/05/2021 | 12:18



A MSD Saúde Animal, em parceria com o Centro Universitário FIAP, anunciou o primeiro hackathon do setor de saúde animal do Brasil. O MSD Inovatech Challenge vai desafiar os amantes da tecnologia a criarem um projeto voltado para a assistente virtual da empresa, a MAIA (MSD Artificial Intelligence Assistant). As melhores sugestões receberão prêmios, como o valor de R$ 25 mil e bolsas de estudo.

O hackathon de saúde animal

O MSD Inovatech Challenge convida os participantes a trazerem soluções para o time de vendas e o setor de experiência do cliente com assistentes virtuais. Grupos de até cinco pessoas passarão por etapas de capacitação, mentorias e dinâmicas de ideação e prototipação. Ao final, a ideia deve ser apresentada para a área de TI da MSD Saúde Animal, que avaliará e decretará os vencedores do desafio.

Quais são os prêmios?

O time que trouxer a melhor solução para o setor de saúde animal ganhará o prêmio de R$ 25 mil. Além disso, as três melhores equipes receberão bolsas de estudo na FIAP. Outros reconhecimentos também serão oferecidos, como indicação do grupo como fornecedor e demoday do top 5 para o board da empresa. E mais: nano courses da faculdade serão ofertados para todos os interessados inscritos.

Como participar

Para participar do hackathon de saúde animal, basta acessar o site do MSD Inovatech Challenge. As inscrições vão até 2 de junho. A divulgação das equipes selecionadas acontecerá em 3 de junho. O evento, por sua vez, ocorrerá entre 5 e 26 de junho.