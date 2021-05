Príncipe Harry e Meghan Markle celebram três anos de casamento com tradição fofa - e família real pode ter mandado uma indireta ao casal

20/05/2021 | 12:10



A última quarta-feira, dia 19, foi data de comemoração para o príncipe Harry e Meghan Markle - afinal, o casal comemorou três anos desde a cerimônia real do casamento dos dois. Fora da monarquia desde 2020, o Duque e a Duquesa de Sussex parecem ter celebrado a data de modo quase discreto - mas a revista People revela que o casal possui uma tradição íntima para celebrar o momento.

Trocar presentes em momentos especiais como o aniversário de casamento é uma tradição tanto para membros da família real quanto para pessoas comuns - mas a revista conta que os duques decidiram manter uma tradição um pouco mais romântica: através da escolha de materiais específicos que possuem significados especiais.

No primeiro ano de casados, o material foi o papel: Meghan escreveu seu discurso de casamento à mão e emoldurou a folha para presentear o esposo. No Brasil, o papel também é conhecido como elemento das bodas de um ano de matrimônio. Já no segundo ano, os presentes foram em algodão. A People conta que, de acordo com um site especializado em casamentos, os fios de algodão simbolizam como você se torna mais interconectado com o passar do tempo e aprende a ser mais flexível.

Seguindo a tradição, no aniversário de três anos de união o casal trocou presentes feitos em couro - o símbolo de algo que só fica melhor com o tempo. Uma fonte próxima ao casal teria destacado que o costume reflete a personalidade dos dois:

Eles adoram fazer sua própria opinião sobre os presentes de casamento tradicionais.

Mas não foi apenas com os tradicionais - e fofos - presentes que Harry e Meghan marcaram a data especial. Os duques ainda revelaram, através do site da Fundação Archewell, que irão construir um centro de ajuda comunitária na Índia para fornecer cura e força aos habitantes locais, que poderá ser usado como um centro de vacinação.

O Daily Mail conta que o projeto seguirá o modelo do centro de apoio que o casal já abriu na ilha Dominica, localizada no Caribe, onde os moradores podem obter alimentos e cuidados médicos gratuitos, incluindo uma vacinação contra o coronavírus. A ação viria em conjunto com uma série de declarações feitas pelos duques para incentivar a distribuição mundial da vacina contra a Covid-19.

O anúncio ainda informava que a abertura deste centro será feita em parceria com a organização World Central Kitchen, que fornece refeições em áreas afetadas por desastres no mundo:

Centenas de milhares de vidas foram perdidas, milhões foram infectados e existe uma preocupação generalizada de que a crise seja ainda pior do que o relatado. A Archewell Foundation e a World Central Kitchen estabelecerão nosso mais recente centro de assistência comunitária em Mumbai, Índia, que também abriga Myna Mahila, uma organização indiana focada na saúde feminina e nas oportunidades de emprego que a Duquesa de Sussex apoia há muito tempo.

Climão

Enquanto o casal aparenta valorizar o hábito de manter tradições, a realeza não parece tão preocupada em quebrar alguns costumes. Em meio a uma série de supostas indiretas da família real ao Duque e a Duquesa de Sussex nas redes sociais - como o casal sendo deixado de fora de alguns cliques comemorativos e uma possível farpa com fotos dos filhos de Kate Middleton e príncipe William -, as contas da monarquia nas redes sociais parecem ter esquecido o aniversário de casamento de Harry e Meghan.

Quem acompanha as redes da família real sabe que datas especiais não costumam passar em branco. Recentemente, por exemplo, os dez anos de casamento de Príncipe William e Kate Middleton foram celebrados por membros da realeza. Já nos três anos de matrimônio do casal que deixou a monarquia em 2019, os únicos posts que podem ser vistos tratam de uma visita de Kate a um museu, uma viagem de príncipe Charles e Camilla à Irlanda do Norte e o anúncio da gravidez da princesa Beatrice - algo que, de acordo com o The Sun, foi proposital.

O veículo relembra que, em 2018, Meghan Markle anunciou que estava grávida do primeiro filho, Archie, no dia 12 de outubro - mesma data da cerimônia de casamento da princesa Eugenie, irmão da princesa Beatrice. O jornal ainda conta que, na época, Beatrice e Eugenie teriam ficado furiosas, enquanto Harry teria se mostrado envergonhado. Desse modo, o anúncio de Beatrice viria quase como uma resposta às atitudes de Meghan na época, como explica um especialista da família real:

O fato de ter sido o Palácio de Buckingham que fez o anúncio prova que não foi um simples descuido. Muito cuidado é tomado com relação aos horários de grandes anúncios, como gravidezes reais, e é extremamente improvável que a equipe não soubesse do significado do dia para Harry e Meghan. Você tem uma janela de oportunidade relativamente grande para anunciar uma gravidez, enquanto uma data de aniversário já está marcada.

Vish!