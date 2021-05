Ana Maria Braga solta palavrão ao vivo após problema técnico: Cadê o som do estúdio?

20/05/2021 | 12:10



Ana Maria Braga passou por uma situação chata na manhã desta quarta-feira, dia 20. Depois de receber Wesley Safadão para um café da manhã, e exaltar o fato de que ele era o primeiro convidado que ela recebia em seu estúdio desde março de 2020, algo a irritou na produção do Mais Você - e ela acabou soltando um palavrão ao vivo.

A apresentadora não estava conseguindo ouvir a música de Wesley Safadão no estúdio e deixou escapar o que parecia ser um c*****o com o microfone ligado. Eita!

O cantor apresentava o hit Ele É Ele, Eu Sou Eu, quando aconteceu uma falha técnica. Apesar de os telespectadores conseguirem ouvir a música, quem estava no palco da atração não conseguia.

E foi nessa hora que a apresentadora perdeu a linha, perguntando três vezes:

- Cadê o som do estúdio? Cadê o som do estúdio? Cadê o som do estúdio, c*****o?.

Não foi possível ouvir o xingamento completo, já que o som foi cortado no momento em que ela o falava. Mas no vídeo que circula na internet com o momento é possível perceber que Safadão também parecia estar com problemas no retorno do som, pois ele mexe no ponto eletrônico algumas vezes.

Que situação, hein?