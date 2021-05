MC Kevin sofreu 13 fraturas no corpo e hemorragia na cabeça após cair da varanda

20/05/2021 | 12:10



De acordo com informações do jornal O Globo, MC Kevin, que morreu no último domingo, dia 16, depois de cair da varanda de um hotel, sofreu 13 fraturas no corpo - segundo laudo do IML. O exame de necropsia também aponta que o funkeiro teve hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado.

No documento, também são descritas fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. O cantor também apresentava olho roxo, cabeça inchada, escoriações nas duas axilas e nas duas coxas. A causa da morte de Kevin é dada como traumatismo crânio encefálico provocado por ação contundente.

A ex-namorada de MC Kevin, Evelin Gusmão, usou o Instagram Stories para dizer como explicou para a filha, Soraya, sobre morte do pai. Ela escreveu:

A Soso está bem. Ela é muito pequena para entender tudo que vem acontecendo. Contei para ela, sim, sobre o papai dela e ela me fez várias perguntas. Na noite do acontecido, eu estava muito nervosa, chorando demais, e ela veio me abraçar e chorou junto comigo ao ver o meu desespero, e ficou perguntando: O que está acontecendo, mãe? No outro dia, de manhã, conversei bastante com ela, que o papai dela virou uma estrelinha e está com o papai do céu em um lugar maravilhoso. As lembranças que ela tem dele são de alegrias e de sorrisos. Assim que ela leva e sempre levará ele no coração. Aqui fica essa pequena que tem a mesma alegria que o pai, o mesmo jeito. Sou grata por essa filha linda porque ela é a maior lembrança.

Polêmica

Após não ter usado a máscara de proteção contra o coronavírus no velório de MC Kevin, Yudi Tamashiro usou o Instagram para publicar mensagens sobre julgamento. Em uma delas, ele escreveu:

Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados; e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.

Em outra publicação, Yudi afirmou:

Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. - Jo 8:1-11

Depois disso, Yudi fez uma última publicação e escreveu:

Vou sumir um pouco daqui, pessoal. Assim que eu estiver melhor espiritualmente, eu volto. Amo vocês.

Homenagens

No Instagram, Neymar Jr. publicou uma foto em homenagem ao MC Kevin. O jogador aparece segurando uma camiseta com a seguinte mensagem:

MC Kevin, o menino encantou a quebrada.