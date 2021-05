Sonho do Metrô ao Grande ABC não morre com o BRT, garante Garcia

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021 | 12:08



Vice-governador do Estado e secretário de Governo, Rodrigo Garcia (PSDB) assegurou que a construção do BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), que substituirá o projeto da Linha 18-Bronze do monotrilho, não inviabiliza a discussão sobre a Linha 20-Rosa do Metrô. O ramal tradicional esteve no pacote anunciado pelo governo do Estado em 2019 para o Grande ABC. “Podemos continuar com esse sonho”, disse o tucano, em visita ao Diário.

Garcia salientou que estudos para construção da Linha 20-Rosa, que interligará o Grande ABC à Zona Oeste da Capital, passando pela Zona Sul, estão em andamento – o Metrô, recentemente, firmou contratos para avaliação de sondagem de terreno e o anteprojeto funcional. “O BRT vem para atender, de maneira imediata, o Grande ABC, com muito conforto. Mas ele não é impeditivo para que o governo do Estado mantenha estudos para extensão da linha metroviária. Os projetos estão em curso. Temos um bom sonho virando realidade, com o caso do BRT, seguindo com os sonhos de olhar para o futuro”, comentou o vice-governador, em entrevista exclusiva.

Depois da visita ao Diário, o novo tucano esteve em agenda de apresentação do BRT aos prefeitos da região e secretários de Mobilidade Urbana – a atividade aconteceu no Salão Burle Marx, na Prefeitura de Santo André, mas foi evento capitaneado pelo Consórcio Intermunicipal. O secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, também compareceu.

Durante a apresentação, Baldy citou que é real a chance de a próxima linha de Metrô convencional seja a que atenderá a região. “É muito provável, pelo curso e andamento de tudo que está acontecendo, que a Linha 20-Rosa seja a próxima linha de Metrô. Estamos dando andamento aos estudos, vendo a avaliação de origem-destino, com ligação à rede (do Grande ABC) via Zona Sul. Todos passos sendo dados, de médio e longo prazos.”

A Linha 20-Rosa entrou em discussão inicial no começo dos anos 2000, tinha previsão de interligar a região inicialmente por São Bernardo e encerrar o trajeto no bairro da Lapa, Zona Oeste. O custo estimado, em dados de 2010, era de R$ 10 bilhões. As mais recentes tratativas, iniciadas a partir de 2019, tentam incluir mais estações em Santo André, com possibilidade de partida nos terminais andreenses da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) cobrou a chegada do Metrô. Ele citou a frustração de expectativa com o fim da Linha 18-Bronze, cujo contrato foi assinado em 2014, porém, não saiu do papel, uma vez que o governo do Estado não conseguiu aporte para dar início às desapropriações. O governo de João Doria (PSDB) decidiu trocar o modal sob argumento de custos: a Linha 18 estava estimada em mais de R$ 6 bilhões, enquanto o BRT deve demandar por volta de R$ 700 milhões, com recursos privados (a Metra, concessionária do Corredor ABD de trólebus, firmou acordo para construir o BRT em troca de extensões contratuais).

“Metrô tão sonhado não foi esquecido. A Linha 20 tem contratação dos projetos. Em sua forma mais tradicional. Deve chegar à região em médio e longo prazos. Não podemos tirar da agenda regional”, disse Paulo Serra, no discurso.

A atividade contou com a participação dos prefeitos Orlando Morando (PSDB-São Bernardo), Tite Campanella (Cidadania-São Caetano), José de Filippi Júnior (PT-Diadema), Marcelo Oliveira (PT-Mauá), Clóvis Volpi (PL-Ribeirão Pires) e Claudinho da Geladeira (Podemos-Rio Grande da Serra), além dos deputados estaduais da região Carla Morando (PSDB-São Bernardo), Thiago Auricchio (PL-São Caetano) e Coronel Nishikawa (PSL-São Bernardo).