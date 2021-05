Ibovespa cai com ações ligadas a commodities e com Eletrobras

20/05/2021 | 11:33



A queda das commodities pesa no Ibovespa, que não consegue acompanhar a alta das bolsas em Nova York, mas ainda sustenta a marca dos 122 mil pontos. Além disso, as ações da Eletrobras, que chegaram a subir mais cedo, cedem acima de 1%, também influenciando o índice da B3 de forma negativa.

Já as bolsas norte-americanas avançam, em recuperação, após três pregões seguidos de baixa, reagindo aos pedidos semanais de auxílio-desemprego dos EUA. O índice caiu 34 mil na semana encerrada em 15 de maio, a 444 mil, ficando abaixo da expectativa de analistas de 452 mil solicitações.

"É uma ótima sinalização de que a economia está se acelerando e voltando ao normal, aumentando a demanda e o consumo. Isso é bom para a economia global como um todo, mas o debate sobre inflação, possibilidade de redução de estímulos e de antecipação de alta dos juros nos EUA continua", afirma Jennie Li, estrategista de Ações da XP.

Ainda assim, o Ibovespa tem viés de baixa. "Como a maioria das ações do índice é de commodities, acaba pesado. Enquanto 36% do valor de mercado na Bolsa brasileira são de empresas ligadas a commodities, no caso do S&P é de apenas 0,6%", cita Jennie, com base em um estudo realizado pela profissional.

Em meio a avaliações mistas em relação à aprovação da MP que permite a privatização da Eletrobras ontem, as ações cedem hoje, depois de testarem alta mais cedo. Como foi o governo que colocou o assunto de volta ao debate, a aprovação representa uma conquista do governo, avalia Gustavo Akamine, analista da Constância Investimentos. "O fato de a discussão ter avançado é positivo, mas é preciso lembrar que o texto pode ser alterado no Senado, que pode voltar à Câmara. Pode ter um longo caminho pela frente", avalia.

O texto MP que permite a privatização da Eletrobras foi aprovado nesta madrugada. Foram 313 votos a favor e 166 contra. O processo se dará por meio da capitalização da empresa, que vai fazer com que a União dilua sua participação na estatal, de algo em torno de 60% atualmente para 45%. Os dez destaques apresentados foram rejeitados. Contudo, o texto trouxe itens que desagradaram justamente os parlamentares liberais, além da oposição e de segmentos do Centrão. Isso porque a MP foi apresentada com diversos "jabutis", como são chamadas as emendas que mudam o teor do texto do Executivo. Agora, segue agora para análise do Senado e precisa ser aprovado até 22 de junho, ou perderá a validade.

"A sinalização de privatização é boa. Mostra que o governo está atento ao assunto e conseguindo avançar no tema. É uma vitória do governo e também do Guedes ministro da Economia, Paulo Guedes", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, em conversa matinal com clientes, completando que a aprovação abre espaço para avanço das reformas tributária e administrativa.

Às 11h25, o Ibovespa cedia 0,13%, aos 122.479,49 pontos, após mínima intradia aos 122.256,74 pontos e máxima aos 122.725,96 pontos. Vale ON caía 1,27% e Petrobrás ON perdia 0,90% e PN tinha queda de 0,38%; Eletrobras tinha recuo em torno de 0,90%.