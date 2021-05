Taís Araújo recebe primeira dose da vacina contra covid-19

20/05/2021 | 11:31



Taís Araújo usou as redes sociais na quarta-feira, 19, para mostrar que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A atriz tem asma grave e contraiu o coronavírus em novembro do ano passado.

Em uma série de Stories no Instagram, ela explicou aos seguidores que consultou o médico para saber se deveria tomar a primeira dose agora, por causa da comorbidade, ou se deveria esperar a faixa etária dela, dos 42 anos de idade.

"Ele falou para vir agora com o grupo de comorbidade. Então, se você faz parte do grupo de comorbidade, vai lá e se vacina porque é fundamental que toda a sociedade esteja imunizada e protegida. Saúde", declarou.

Taís Araújo também publicou uma lista com as comorbidades que estão sujeitas a vacinação no Rio de Janeiro.

No feed do Instagram, ela postou um vídeo do momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19.

"Precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas, portanto mesmo vacinados vamos manter os cuidados: usar sempre a máscara e higienizar as mãos com álcool 70% e lavar as mãos com sabão. Cuidem-se. Muito obrigada ao SUS e a todos os profissionais de saúde", escreveu a atriz na legenda das imagens.