Deborah e Bruno batem boca com Medrado e Márcia Fellipe, que é acusada de agressão

Os ânimos estão exaltados no Power Couple Brasil 5! A noite da última quarta-feira, dia 19, deu o que falar e contou com muito bate-boca depois de uma acirrada Prova dos Casais e de uma polêmica formação de DR - que contou com acusações de agressão e promessa de que a situação seria revisada pela produção do programa!

A Prova dos Casais consistia basicamente em colocar itens que constavam em uma lista dentro de um carrinho de compras - tudo isso enquanto os casais estavam presos um ao outro com as mãos amarradas! Desse modo, a criatividade acabou fazendo com que bolas, bóias e outros itens ligados a esportes fossem transportados com a ajuda de pernas, cabeças e outras partes do corpo. Venceria a prova a dupla que completasse a lista de itens no menor tempo possível.

No fim, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão foram os campeões da noite e se tornaram o terceiro Casal Power da temporada - mas quase tiveram a posição ameaçada, já que o casal composto por MC Mirella e Dynho finalizou a tarefa apenas 52 segundos depois.

Com isso, a DR já estava praticamente formada: Bibi Paolillo e Pimpolho foram direto para a berlinda, já que haviam perdido o desafio especial na semana anterior e tinham como única chance de salvação ganhar o Casal Power desta semana. Outra dupla que acabou indo para a eliminação foi Medrado e Claytão, que ficaram em último lugar na dinâmica do dia.

O terceiro casal a compor a DR foi aquele com pior saldo de apostas: Daniele Hypolito e Fábio Castro, que acumulavam apenas 36 mil reais. A quarta dupla a compor a berlinda foi decidida por votação aberta - mas, antes disso, o Casal Power da semana teve que escolher entre dois poderes para mudar o rumo da eliminação! Deborah e Bruno podiam optar por escolher três casais que teriam voto peso dois ou trocar um casal da DR por outro da casa - e decidiram salvar os amigos Daniele e Fábio, enviando Márcia Fellipe e Rod Bala para compor a votação do público.

- [Daniele e Fábio] são um casal que a gente gosta muito, eles têm muito para mostrar aqui dentro ainda. [Márcia Fellipe e Rod Bala] são o único casal que seria nosso rival no jogo, afirmou Salomão.

Com isso, teve início a votação aberta entre os casais para definir a quarta dupla que iria compor a DR. Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo receberam quatro votos e se tornaram os mais votados da casa - mas não antes que Medrado atacasse o Casal Power em seu discurso antes de anunciar seu voto.

Durante a fala da cantora, ela apontou que Deborah havia discutido consigo ao longo das semanas por motivos fúteis como suas unhas ou suas roupas, e ainda afirmou que a atriz estava sendo falsa em suas tentativas de selar a paz. Mas a briga não parou por aí: durante o intervalo do programa, Medrado continuou discutindo acaloradamente com Albuquerque e Salomão.

Ao longo do bate-boca, a cantora chamou Deborah de falsa, cobra e venenosa, ouvindo da atriz que deveria tomar um calmante. Já Bruno também se exaltou com a morena, e elevou o tom de voz enquanto trocava ofensas com a mesma, que também estava gritando. No fim das contas, o Casal Power ficou na sala enquanto Medrado e Claytão ficaram na cozinha, e a cantora reclamou com o companheiro:

- Você tinha que me defender. Você não me defendeu. Ele gritou comigo e você não fez nada, no mínimo você tinha que falar pra ele deixar as mulheres se resolverem. Macho nenhum vai gritar comigo, macho nenhum.

Concluída a votação, foi revelado que o Casal Power teria mais um dever na formação da DR: salvar um dos casais que estava na berlinda. A dupla, então, resolveu tirar Geórgia e Thiago, o casal mais votado da casa, da eliminação, deixando a DR desta semana formada por Bibi e Pimpolho, Medrado e Claytão e Márcia e Rod Bala. Mas é claro que ainda houve mais um bate boca para agitar a casa!

Antes de salvar os amigos da DR, Deborah e Bruno resolveram comentar sobre a escolha de terem colocado Márcia e Rod Bala na berlinda, e acabaram dando início a mais uma troca de acusações. Albuquerque, então, afirmou que Fellipe estava implicando com ela dentro da casa, seja por suas atitudes ou por sua roupa, e ainda acusou a cantora de agredi-la com um arranhão durante o intervalo. Márcia, por sua vez, ameaçou:

- Se eu fosse te agredir, tu não estava falando agora não minha amiga.

Deborah, então, falou sobre o choque ao receber a suposta agressão da colega:

- Nunca imaginei ser tão agredida na frente da minha filha, da minha família, sem eu ter feito nada. Era um dia muito importante pra minha filha me ver na televisão, pela primeira vez em um reality.

Diante das acusações, a apresentadora Adriane Galisteu garantiu que a produção do programa irá analisar as imagens e, caso seja constatada a agressão, Márcia e Rod poderão ser expulsos do programa. Vish!