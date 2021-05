Após 26 anos de existência, Microsoft anuncia fim do Internet Explorer

Bianca Bellucci

20/05/2021



A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (19) o fim do Internet Explorer. Em publicação no blog oficial, a empresa aconselhou os usuários do navegador a migrarem para o Microsoft Edge desde já. Isso porque, de acordo com a marca, o software é mais rápido, seguro e moderno, além de ser compatível com sites e aplicativos antigos.

O fim do Internet Explorer será feito em parcelas. Em agosto deste ano, o Microsoft 365 e outros aplicativos da empresa não darão mais suporte ao navegador. Mas o encerramento de fato só acontecerá em 15 de junho de 2022. No entanto, quem está acostumado com a versão, poderá usar o “Modo Internet Explorer”, que emula o browser dentro do Microsoft Edge. Este recurso terá suporte, pelo menos, até 2029.

É importante destacar que o fim do Internet Explorer ocorre após 26 anos de existência. O navegador chegou ao mercado embutido no Windows 95, em 16 de agosto de 1995. Porém, aos poucos, o browser foi perdendo espaço para opções mais rápidas e simples de usar, como o Google Chrome e o Mozilla Firefox.