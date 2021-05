Billy Porter revela ser HIV positivo

20/05/2021 | 09:10



Vencedor do Emmy, Billy Porter revelou ser HIV positivo há 14 anos. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator afirmou que escondeu a informação para que não sofresse discriminação.

- Estava tentando ter uma vida e uma carreira, e não tinha certeza se conseguiria se as pessoas erradas soubessem. Seria apenas outra forma de as pessoas me discriminarem. Eu era da geração que deveria se cuidar melhor, mas isso aconteceu de qualquer maneira. Era 2007, o pior ano da minha vida. Estava no precipício da obscuridade por cerca de uma década ou mais, mas 2007 foi o pior de tudo. Em fevereiro, fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Em março, assinei os papéis da falência. E, em junho, fui diagnosticado com HIV.

Ainda bem que ele deu a volta por cima!