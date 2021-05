Funcionários do Metrô suspendem greve na Capital

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/05/2021



Os metroviários de São Paulo aceitaram, ontem à noite, a proposta do Metrô após audiência no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região). O acordo garante 7,79% de reajuste salarial a partir de 1º de maio. Desta maneira, a categoria, que estava de braços cruzados por melhoria salarial, suspendeu a greve e, consequentemente, retoma hoje as atividades das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. A paralisação de ontem afetou 2 milhões de passageiros e, por conta da greve, o trânsito na Capital registrou altos índices de congestionamentos.

De acordo com o que foi proposto em audiência no TRT-2, os mesmos 7,79% do reajuste salarial servirão para reajustar também vale-refeição e vale-alimentação. Além disso, a proposta garante ainda o pagamento da segunda parcela da participação de resultados de 2019 em 31 de janeiro de 2022.

Por meio das redes sociais, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo publicou, às 22h53, no Twitter, a seguinte mensagem. “Os trabalhadores buscaram a negociação em todos os momentos. Por conta da intransigência do governo estadual a categoria teve de fazer uma greve em defesa dos direitos. O sindicato agradece a compreensão e o apoio de todos. Mobilização continua!.”

Em imagem publicada junto à mensagem consta que a aprovação ocorreu após votação on-line, que contou com a participação de 3.274 pessoas. Destas, 3.064 (ou 93,5%) aprovaram a proposta e 2.633 (80,4%) rejeitaram. Além disso, 2.488 (75,9%) concordaram com a suspensão da greve. “Os metroviários estão mais uma vez de parabéns. Mostraram sua organização e união com uma forte greve”, salientou o sindicato.